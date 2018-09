Easy Orange: Neue Marken im Portfolio

Easy Orange, NL-Waddinxveen, erweitert sein Portfolio um zwei weitere Marken. Ab sofort hat das Unternehmen auch die weltweite Vertretung für den Promotional Gift Award 2018-Preisträger Screwmagnet und die nachhaltigen Trinkflaschen von Retulp inne. Bei Screwmagnet handelt es sich um einen Magneten mit Clip, der sich am Gürtel oder Hosenbund von Hand- und Heimwerkern befestigen lässt und so Schrauben, Werkzeuge etc. stets griffbereit hält. Retulp ist eine neue niederländische Marke, die sich der Vermeidung von Plastikmüll durch wiederverwendbare Trinkflaschen verschrieben hat und diverse Umweltprojekte unterstützt.

Easy Orange repräsentiert außerdem die Marken Beam, Dopper, Pulltap’s und senz° im Werbeartikelmarkt.

www.easyorange.nl