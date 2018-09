Gildan veröffentlicht CSR-Report

Der kanadische Textilproduzent Gildan Activewear, CND-Montreal, hat seinen neuen CSR-Bericht veröffentlicht, der mit Ergebnissen für 2017 aufwartet und einen Ausblick auf die Prioritäten sowie die künftigen Bestrebungen des Unternehmens gibt.

Gildan beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 50.000 Mitarbeiter, die im Jahr 2017 – laut „Genuine Responsibility 2017“-Report – mit zwei Mio. Stunden Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen, 181.000 kostenlosen medizinischen Untersuchungen, Gratis-Beförderung im Wert von 4,8 Mio. US-Dollar (ca. 4,2 Mio. Euro) und Beihilfen zur Verpflegung im Wert von 15,8 Mio. US-Dollar (ca. 13,7 Mio. Euro) unterstützt wurden. Außerdem hat sich das Unternehmen im vergangenen Jahr u.a. stark für die Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen eingesetzt. Um einen positiven Beitrag in den Regionen zu leisten, in denen Gildan aktiv ist, hat der Textilhersteller 2017 Waren im Wert von 150 Mio. US-Dollar (ca. 130 Mio. Euro) von örtlichen Lieferanten bezogen und außerdem vor Ort hohe Summen in Infrastruktur, Gesundheitsförderung und Bildung investiert. 83% aller Führungspositionen, so Gildan, seien durch Mitarbeiter aus den jeweiligen Regionen besetzt.

Im Bereich Umwelt konnte das Unternehmen, das 2017 das fünfte Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability World Index gelistet war, dank Investitionen in neue Technologien u.a. seinen Wasserverbrauch deutlich senken und 43% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen.

Alle Ergebnisse des CSR-Berichts finden sich unter:

www.genuineresponsibility.com/en

www.gildan.com