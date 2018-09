New Wave vertritt Premium-Golfmarke

Ab sofort wird die amerikanische Premium-Golfmarke Cutter & Buck (C&B) in Deutschland exklusiv von der New Wave GmbH mit Sitz im bayerischen Oberaudorf vertrieben. Nachdem sich das 1990 in Seattle gegründete Unternehmen 2010 vom europäischen Markt zurückgezogen hatte, sind die Produkte der Marke C&B bereits seit drei Jahren wieder in Skandinavien erhältlich. „Mit Cutter & Buck bringen wir nicht nur den beliebten Westcoast Style wieder zurück nach Deutschland, wir bieten unseren Kunden ab sofort die einzige Golfmarke mit einem Never-out-of-Stock-Programm“, so Andre Bachmann, Geschäftsführer der New Wave GmbH. „Golfclubs und -teams profitieren zudem von unserer langjährigen Erfahrung im Profile-Bereich. Sämtliche C&B-Produkte sind auf Wunsch mit individuellem Druck oder Stick erhältlich – für einen einheitlichen Auftritt.“

Zum offiziellen Deutschland-Launch von C&B lud New Wave ausgewählte Partner auf den Golfplatz in Geiselwind ein. Neben der Präsentation der Kollektion konnten vor Ort die ersten Produkte in Aktion getestet werden. Dabei ließ es sich der ehemalige Golfprofi und C&B-Brandmanager Paul Todd nicht nehmen, die Teilnehmer auf eine exklusive Golfstunde einzuladen.

www.newwave-germany.de