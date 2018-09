workfashion.com erhält FWF-Leader-Status

Das Schweizer Unternehmen workfashion.com, CH-Hagendorn, hat für seine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung den Leader-Status der Fair Wear Foundation (FWF) erhalten. Der Leader-Status spiegelt das jahrelange Engagement des Spezialisten für Berufsbekleidung wider, der sich insbesondere für bessere Arbeitsbedingungen in seinen Produktionsstätten einsetzt.

Mit der Mitgliedschaft in der FWF verpflichtet sich workfashion.com, gemeinsam mit anderen Organisationen die Grundlagen für existenzsichernde Löhne, Sicherheit am Arbeitsplatz, Gleichberechtigung, Gewerkschaften und humane Arbeitszeiten zu schaffen. Der Leader-Status, der erstmals an ein Schweizer Berufsbekleidungsunternehmen verliehen wurde, würdigt diesen erfolgreichen Einsatz im Kampf gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Zudem ist er neben der hohen Qualität, die das Traditionsunternehmen garantiert, ein wichtiges Verkaufsargument in der Branche.

www.workfashion.com