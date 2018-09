De Leveranciersdagen: Etabliertes Konzept

Die vom niederländischen Kommunikationsdienstleister Het Portaal Uitgevers veranstalteten Leveranciersdagen fanden am 4. und 5. September 2018 erstmals nach mehreren Jahren nicht in der Jaarbeurs in Utrecht, sondern in der einige Kilometer vor der Stadt gelegenen Expo Houten statt. Die neue Location bot eine Reihe von Vorteilen, v.a. mit Blick auf Logistik und Parksituation. Nach Informationen der Veranstalter präsentierten sich 142 Aussteller (2017: 137), neben einschlägigen niederländischen Lieferanten auch Newcomer und Nischenplayer, ebenso wie zahlreiche Hersteller und Importeure aus anderen Teilen Europas. Offiziellen Angaben zufolge besuchten 1.154 Vertreter des Werbeartikelhandels (2017: 1.106), vorrangig aus den Niederlanden, aber auch aus Belgien und Deutschland, die diesjährige Messe.

Unterstützt wurden die Leveranciersdagen wie üblich vom niederländischen Werbeartikelverband PPP (Platform Promotional Products), auch die obligatorischen Vorträge zu Branchenthemen, die über Kopfhörer als „Silent Seminars“ abgehalten wurden, fehlten nicht. Bei der traditionellen „Night of the PromZ“ am ersten Messeabend, an der mehr als 300 Gäste teilnahmen, verlieh Het Portaal zudem seine Awards – in diesem Jahr gingen Auszeichnungen an Compacon („Leverancier van het Jaar“), Maxilia ( „Best Online Performance“), Intraco („Supplier Specialist“) und PF Concept („Supplier Generalist“).

// Till Barth

www.deleveranciersdagen.nl

Fotos: Till Barth, © WA Media