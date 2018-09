PF Concept: Neuer Nachhaltigkeitsbericht

PF Concept, NL-Roelofarendsveen, hat seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht „Serious about Sustainability“ 2018 vorgelegt. Der öffentlich zugängliche Report, der im vergangenen Jahr erstmals erschien, dokumentiert und erläutert die unternehmenseigenen Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des ganzheitlichen Ansatzes. So beschäftigt sich die aktuelle Publikation u.a. mit Kernthemen wie Unternehmensführung, Sourcing, Produkte, Logistik, Herstellung, Kunden und Mitarbeiter. Der Bericht soll der klaren Kommunikation dienen, „die das Bewusstsein unserer Händler und Endkunden für nachhaltigere Optionen schärft“, so Ralf Oster, CEO von PF Concept. „Die Entwicklung eines kohärenteren strategischen Nachhaltigkeitsansatzes, der im diesjährigen Bericht vorgestellt wird, spiegelt unser aufrichtiges Engagement wider, in Abstimmung mit anderen zukunftsorientierten Entwicklungen wie der Digitalisierung, Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene zu etablieren. Wir haben bereits viele kleine Schritte unternommen, um die Dynamik im gesamten Unternehmen zu erhöhen. In dieser Ausgabe unseres Nachhaltigkeitsberichts heben wir einige unserer bisherigen Ergebnisse hervor.“ So ist PF Concept mittlerweile – wie im letztjährigen Nachhaltigkeitsbericht angekündigt – Mitglied der Business Social Compliance Initiative (BSCI) geworden und unterzieht sich damit auch externen Überprüfungen.

Auch langfristig angelegte Maßnahmen wie die Investition in digitale Drucktechnologien bei PF Logo Express tragen bereits Früchte: Da diese Technik kaum Tintenabfälle verursacht, zeigt die Maßnahme bereits positive Auswirkungen auf den Verbrauch von Ressourcen. Mit der Marke Green Concept kommt PF Concept jetzt zudem der hohen Nachfrage nach umweltbewussten Produkten entgegen. Im Fokus stehen Alternativen zu Einwegartikeln wie Flaschen und Pappbecher, aber auch Werbetaschen aus natürlichen Materialien wie Baumwolle und Jute. „Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur eine Win-win-Strategie ist, sich auf Nachhaltigkeit zu fokussieren, sondern eine ethische Notwendigkeit, die Extrameile zu gehen“, resümiert Oster.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2018 und die Broschüre Green Concept stehen hier zum Download bereit.

