Premium Sourcing: Umzug angekündigt

Die achte Ausgabe der Premium Sourcing ging am 5. und 6. September d.J. in Paris über die Bühne, wie gewohnt in der direkt an der Seine gelegenen Location Les Docks – Cité de la Mode et du Design. Die Messe wird gemeinsam vom in Lyon residierenden Branchendienstleister 656 Editions, der auch die CTCO in Lyon organisiert, und European Sourcing durchgeführt und bietet eine gut etablierte Plattform für die französische Branche, die die Veranstaltung intensiv für den Einstieg ins bedeutsame Jahresendgeschäft nutzt.

Als Besucher sind ausschließlich Wiederverkäufer gegenständlicher Werbeträger zugelassen, Anwender aus der Industrie haben keinen Zugang. Rund 120 Aussteller boten den Besuchern einen repräsentativen Überblick über das Angebot haptischer Werbung – offizielle Besucherzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. In den vergangenen beiden Jahren lag die registrierte Besucherzahl jeweils bei rund 1.750, augenscheinlich und nach dem Eindruck der Aussteller war auch die diesjährige Veranstaltung gut besucht, man berichtete von intensiven und qualitativ hochwertigen Gesprächen. Zwei Sonderflächen und ein informatives Vortragsprogramm rundeten an beiden Tagen das Angebot ab.

Am Abend des ersten Messetages gab es für alle Aussteller und Besucher außerdem auf der Dachterrasse von „Les Docks“ eine Party mit kulinarischen Köstlichkeiten. Außerdem wurde der Umzug der Premium Sourcing gefeiert: Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung im Herzen der französischen Hauptstadt und quasi einem Synonym für Paris stattfinden – im Louvre.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Michael Scherer

www.premium-sourcing.fr

Fotos: Michael Scherer, © WA Media