PSI Sustainability Awards 2018: Feierliche Verleihung

Zum vierten Mal wurden am 7. September d.J. die PSI Sustainability Awards verliehen. Mit dem Preis sollen Unternehmen gewürdigt werden, die sich durch besondere Leistungen in den drei Nachhaltigkeitsfeldern Ökonomie, Ökologie und Soziales auszeichnen und somit eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen. PSI-Chef Michael Freter konstatierte, dass der Preis in der Branche immer besser angenommen würde und das Niveau der Einreichungen von Jahr zu Jahr steige – Beleg dafür, dass das Thema Nachhaltigkeit im Markt immer stärker verankert sei.

Schauplatz der in ein festliches Gala-Dinner eingebetteten Preisverleihung war zum dritten Mal das Kurhaus Wiesbaden, dieses Mal jedoch der Friedrich-von-Thiersch-Saal. Der größte Saal des Kurhauses bot einen beeindruckenden, prunkvollen Rahmen, als Moderatorin an der Seite von Michael Freter fungierte wie in den vergangenen Jahren die aus Funk und Fernsehen bekannte Schauspielerin und Moderatorin Tamara Sedmak. Kulinarische Köstlichkeiten und Livemusik sorgten dafür, dass sich die eingeladenen Preisträger und Nominierten sowie weitere Branchenprominenz rundum wohlfühlen konnten. Einziger Kritikpunkt: Einige Gäste hätten sich mehr Infos zu den Preisträgern gewünscht.

Ausgezeichnet wurden die jeweils drei ersten Plätze in acht Kategorien, weitere Gewinner gab es in Unterkategorien der Wettbewerbssparte Sustainable Product; verliehen wurde zudem ein Sonderpreis für den Sustainable Distributor of the Year, und vier Artikel wurden von einzelnen Juroren als besonders preiswürdig erachtet und erhielten daher den Titel Recommended Products. „Abräumer“ des Abends war Karl Knauer: Das Unternehmen belegte nicht nur den ersten Platz in den Kategorien Economic Excellence und Environmental Excellence, sondern wurde auch zum Gesamtsieger Sustainable Company of the Year erklärt – und das bereits zum zweiten Mal.

Vorausgegangen war der Preisverleihung der erste PSI Sustainability Summit, bei dem es unter dem Leitthema „Zukunftsfähige Lieferketten“ um den Austausch zwischen der Werbeartikelindustrie und Repräsentanten aus der Wirtschaft ging. Bei der Premiere waren insgesamt 50 Teilnehmer dabei, moderiert wurde der Summit von Stefan Schulze-Hausmann, Initiator und Moderator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

// Mischa Delbrouck

Fotos: Mischa Delbrouck, © WA Media