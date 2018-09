Werbeartikelmesse NRW: Besucherstrom blieb aus

Mit deutlich weniger Zuspruch als erwartet, ging die vierte Ausgabe der Werbeartikelmesse NRW am 6. September 2018 über die Bühne. Waren im letzten Jahr 496 Besucher der Einladung des Veranstalters S&P Werbeartikel gefolgt, fanden in diesem Jahr nur 180 Besucher den Weg zum neuen Veranstaltungsort am Flughafen Düsseldorf. Einen Grund für den ausbleibenden Besucherstrom sahen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Carsten Lenz und Daniel Meffert bei den an diesem Tag schwierigen Verkehrsverhältnissen rund um den Flughafen mit Staus und Bahnausfällen.

Dabei hatte S&P Werbeartikel die diesjährige Messe passend zur Location unter das Motto „Marketing zum Abheben“ gestellt: In unmittelbarer Nähe zu startenden und landenden Airlines konnten sich Interessierte Inspirationen holen, wie man mit gegenständlicher Werbung bei der Kundenansprache richtig durchstartet. Abgehoben war es dennoch nicht, was die rund 60 Aussteller im Messegepäck hatten: Ihre Produktneuheiten und Bestseller zeigten vielmehr, wie man mit Werbeartikeln der Zielgruppe fühlbar nahe kommt. Auch über das Ausstelleraufgebot hinaus hatte sich S&P Werbeartikel einiges einfallen lassen, um den Besuchern ein interessantes Programm zu bieten: Ergänzt wurden die Produktpräsentationen durch Vorträge zu den Themen Online-Marketing, Digitalisierung und mobile Messestandsysteme.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Rebecca Klug

www.sp-werbeartikel.de

Fotos: Rebecca Klug, © WA Media