Werbemittel-Messe Münster: Erster Weihnachtsmarkt

Am 5. September 2018 trafen an der Münsteraner Friedenskapelle sommerliche Temperaturen auf weihnachtliches Ambiente. Anlass war die von den beiden Sendener Unternehmen WER und Moll logistik veranstaltete Werbemittel-Messe Münster, die traditionell unter dem Motto „erster Weihnachtsmarkt des Jahres“ stattfindet. So schmückten bei strahlendem Sonnenschein Glühwein- und Waffelbuden, Tannenbäume und Schneemänner den Vorplatz der ehemaligen Garnisonskirche. Im Inneren der festlich dekorierten Location warteten über 30 Aussteller mit haptischen Highlights – vom Adventskalender bis zum Zettelblock – auf. Auch die ein oder andere Neuheit fand sich zum Auftakt des Messereigens in der zweiten Jahreshälfte im Gepäck der Werbeartikellieferanten und Markenhersteller.

Über 300 Besucher (genaue Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor) fanden sich in der kleinen Kapelle am Münsteraner Friedenspark ein, um nach passenden Werbeträgern Ausschau zu halten. Dementsprechend zufrieden waren die Aussteller, die teils zu zweit auftraten, um dem Besucheransturm, v.a. in den ersten Stunden, Herr zu werden. Auch am frühen Nachmittag prägten volle Gänge und intensive Gespräche das Bild. Der einzige Stand, der dabei nur wenig frequentiert wurde, war die Glühweinbude.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Claudia Pfeifer

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media