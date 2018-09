Dr. Scholze Confiserie: Führungsspitze erweitert

Die Dr. Scholze Confiserie GmbH & Co. KG, Lüneburg, hat ihre Führungsspitze erweitert: Ab sofort ist Julian Scholze, Urenkel des Firmengründers Alwin Scholze I, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens. Gemeinsam mit seinem Vater und Geschäftsführer, Alwin Scholze III, verantwortet er ab sofort die Geschicke des traditionsreichen Gebäckspezialisten. Der 30-Jährige war nach seinem Master of Science in Management (MSc) fast fünf Jahre für die Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev. tätig, zuletzt im Marketing für die mexikanische Biermarke Corona sowie im europäischen Trade Marketing.

www.drscholze.com