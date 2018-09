Kaldenbach: Neue Niederlassung, neue Mitarbeiterinnen

Kaldenbach, Hersbruck, hat eine Niederlassung in Berlin eröffnet, um seine Kunden vor Ort, darunter das Trendmagazin Zitty, die Servitex-Gruppe und die Diakonie Deutschland, besser betreuen zu können. Außerdem sollen neue Großkunden – von der Ostsee bis Thüringen und Sachsen – von dem neuen Standort aus akquiriert werden. Das Büro im Designhaus des schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier liegt in der Nähe von Flughafen und Olympiastadion und wartet mit einem grandiosen Blick über Berlin auf.

Aktuell heißt Kaldenbach außerdem zwei neue Mitarbeiterinnen im Team willkommen und setzt damit seine Expansion im Bereich Werbeartikel & Accessoires fort: Ab sofort koordiniert Daniela Kovacs die Termine für den Außendienst in Berlin, Mona Hörl hat eine Ausbildung zur Mediengestalterin in der Unternehmenszentrale in Hersbruck begonnen.

www.kaldenbach.com

Die Kontaktdaten der Berliner Niederlassung lauten:

Kaldenbach GmbH

Lifestyle Merchandise Group

Büro Berlin

Flatowallee 16

D-14055 Berlin

Tel.: +49/30/21233739

info@kaldenbach.com

www.kaldenbach.com