WerbeWiesn: Messetreiben trifft auf Wiesn-Stimmung

Nur eineinhalb Wochen vor dem offiziellen Start des Münchner Oktoberfests lockten am 12. September 2018 fünf im Umkreis der bayerischen Hauptstadt angesiedelte Werbeartikelagenturen Entscheider und Marketingverantwortliche nach München zur WerbeWiesn ein. In der Zenith Kulturhalle, deren Industriecharme mit weiß-blauen Dekorationselementen um etwas Wiesnschick ergänzt wurde, stellten 120 Lieferanten (2017: 117) Auszüge aus ihren Sortimenten vor. Viele Aussteller traten in Tracht auf und standen damit den Mitarbeitern der fünf Trägeragenturen admixx (Ottobrunn), AmedeA (Karlshuld), CD Werbemittel (Germering), Eidex (Baierbrunn) und Hagemanngruppe (Eichenau), die sich ebenfalls in Dirndl und Lederhosen zeigten, in nichts nach.

Abgerundet wurde der zünftige Auftritt durch den im Stil einer Almhütte gestalteten Catering-Bereich, den obligatorischen Fassanstich sowie zahlreiche im WerbeWiesn-Look gebrandete Giveaways, die die Aussteller an den Ständen verteilten.

Die Mischung aus lockerer Atmosphäre und professioneller Beratung zog nach offiziellen Angaben 848 Fachbesucher an (2017: 787). Orientierung bei der Suche nach passenden Giveaways und Premiumpräsenten boten nicht zuletzt die Preisträger des „Best of Bestsellers“-Award, die am Vormittag der Veranstaltung verkündet wurden. Zu den Erstplatzierten gehören WIL Langenberg mit einem Premium-Sportbeutel (Kategorie Streuartikel), multibrands mit dem Weinkühler Pilbara der Marke Vanilla Season (Kategorie Medium Range) und Spranz mit der Blackmaxx-Chargermappe MetropolitanBionic (Kategorie VIP-Geschenke).

// Jasmin Oberdorfer

www.werbe-wiesn.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media