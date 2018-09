Marketing Festival/Print Festival: Gelungenes Jubiläum

In der polnischen Hauptstadt Warschau fand am 12. und 13. September d.J. die zehnte Ausgabe der Marketing Festival/Print Festival statt, wie gewohnt im Veranstaltungszentrum Expo XXI. In der dortigen Halle 1 präsentierten sich u.a. Anbieter haptischer Werbung und Eventausrichter, in Halle 3 zeigten Druckspezialisten ihre Maschinen, Veredelungstechniken und Dienstleistungen. Flankiert wurde die Messe von einem Vortragsprogramm und einem zweitägigen Kongress, der sich an jeweils einem Tag mit dem Schwerpunkt „Marketing Mix“ bzw. „Event Mix“ auseinandersetzte. Im Foyer gab es zudem einen Bereich „Super Gift“, hier konnten gegenständliche Werbeträger von den Besuchern prämiert werden. Außerdem zeigte ein weiterer Bereich „POS-Stars“ – Displays und Präsentationssysteme, die von einer Expertenjury begutachtet wurden.

Den größten Teil der nach offiziellen Angaben insgesamt 250 Aussteller stellten die Werbeartikler – international agierende Generalisten und auch Spezialisten, keineswegs nur aus Polen. Die meisten Aussteller, die sich übrigens auf dieser Veranstaltung immer professioneller präsentieren, z.T. mit recht aufwendigen Ständen, waren mehr als zufrieden mit der Qualität und der Quantität der Besucher (offizielle Angaben zur Besucherzahl lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, in 2017 wurden 4.700 Besucher gezählt).

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 379 (17. Oktober 2018).

// Michael Scherer

www.festiwalmarketingu.pl

Fotos: Michael Scherer, © WA Media