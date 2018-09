PSI Russia: Premiere

Nachdem das Düsseldorfer PSI seit einigen Jahren die Herbstausgabe der IPSA-Show in Moskau unterstützt hatte („powered by PSI“), fand nun vom 11. bis zum 13. September d.J. die Erstausgabe der PSI Russia im Moskauer Ausstellungszentrum Crocus Expo im Pavillon 1, Halle 1, statt. Zielgruppe der von Reed Exhibition Russia organisierten Messe sind alle Marktteilnehmer, also sowohl Händler und Agenturen als auch Anwender haptischer Werbung sowie Kommunikations- oder Eventdienstleister. Nach offiziellen Angaben präsentierten sich mehr als 140 Aussteller haptischer Werbeträger, nicht nur Unternehmen aus Russland selbst, sondern auch aus Weißrussland, Indien, der Türkei und China. Man traf auch auf Anbieter z.B. aus der Schweiz, zudem wurden verschiedene Unternehmen – auch aus Deutschland – von Repräsentanten vor Ort vertreten. Sonderflächen, Networkingareale, ein Vortragsprogramm und die Vergabe der PSI Russia Awards rundeten das Angebot ab.

Ob die 5.000 offiziell erwarteten Besucher auch tatsächlich gekommen sind, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Augenscheinlich blieb ein großer Besucherandrang aber aus. Wer erwartet hatte, dass die russischen Marktführer, die noch bis vor einigen Jahren die Herbstausgabe der IPSA-Show als Bühne nutzten, zur Premiere der PSI Russia zurückkehren würden, wurde enttäuscht. Das Gros der Aussteller war eher geprägt von kleineren und regionalen Anbietern, die auf eben solche Besucher setzten.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 379 (17. Oktober 2018).

// Michael Scherer

www.psi-russia.com

Fotos: Michael Scherer, © WA Media GmbH