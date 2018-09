Bartenbach: Jubiläums-Hausmesse mit Besucherrekord

Anlässlich seiner 10. Werbemittel-Sonderschau hatte das Team von Bartenbach Werbemittel um Anne und Tobias Bartenbach in diesem Jahr ein besonderes Programm zusammengestellt, das mit einem Besucherrekord belohnt wurde: Rund 180 Fachbesucher aus Marketing, Vertrieb und Einkauf (2017: rund 150 Besucher) kamen am 12. und 13. September 2018 zum Firmensitz in Mainz-Gonsenheim. „Unser Anspruch war von vornherein, unseren Besuchern etwas Besonderes, dem Anlass entsprechendes, zu bieten. Und ganz ehrlich: Das war gar nicht so leicht, wie es klingt. Schließlich versuchen wir jedes Jahr, zu überraschen und zu begeistern. Zum 10-Jährigen wollten wir alles Bisherige aber nochmals toppen. Ich denke, das ist uns gelungen – und dass wir dabei auch noch den Besucherrekord geknackt haben, das ist natürlich das größte Geschenk für uns“, so das Fazit von Geschäftsführer Tobias Bartenbach, der sich mehr als zufrieden zeigte.

Auf rund 400 qm holten sich die Besucher jede Menge Inspiration für das anstehende Jahresendgeschäft: Neben Trends und Klassikern der haptischen Werbung, die u.a. von den ausstellenden Lieferantenpartnern JBL, Magna sweets, Rituals und Spranz präsentiert wurden, gewährte Bartenbach Werbemittel dabei auch Einblick in Referenzprojekte aus seinem Beratungsgeschäft. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Sonderschau war zudem das Thema Messekommunikation. Hier lieferten die Kommunikationsprofis Anregungen zu Einladungsmanagement, Messekonzeption und -bau bis hin zu mehrstufigen Dialogkonzepten. Außerdem im Fokus der Jubiläumsmesse: Dankeschön-Präsente zur Kunden- und Mitarbeiterbindung.

Bereits zum dritten Mal lud der „Bartenbach Campus“ an beiden Tagen zu Fachvorträgen, in diesem Jahr rund um die Themen Messe, digitale Trends und Zukunftsperspektiven sowie Storytelling durch Dialogmarketing und haptische Werbung. Die Referenten Tobias Bartenbach (CEO Bartenbach AG), Carsten Lukas (Executive Creative Director Bartenbach AG) und Anja Treiber (Client Service Director Bartenbach AG) hielten jeweils kurze Impulsvorträge mit hohem Praxisbezug und anschließender Diskussion. Ein Angebot, das von den Besuchern sehr gut angenommen wurde. Auch für das leibliche Wohl war mit Burgern aus dem Foodtruck und einem nostalgischen Eiswagen bestens gesorgt.

Bildquelle: Bartenbach AG