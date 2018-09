Neue Azubis bei Klio-Eterna

Auch in diesem Jahr heißt Klio-Eterna Schreibgeräte, Wolfach, neue Auszubildende im Team willkommen und begleitet insgesamt drei weitere Nachwuchskräfte auf ihrem Weg ins Berufsleben: Nick Coppola startet seine Ausbildung zum Industriekaufmann in der Verwaltung des Schwarzwälder Schreibgeräteherstellers, Louise Pfeiffer erlernt in der Druckerei den Beruf der Medientechnologin Siebdruck, und ihr Zwillingsbruder Thomas Pfeiffer wird zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik in der Abteilung Spritzguss ausgebildet.

Mit der Förderung junger Menschen stellt Klio-Eterna, seit vielen Jahren anerkannter Ausbildungsbetrieb in der Region Südschwarzwald, die nachhaltige Personalstruktur im Unternehmen sicher und übernimmt Verantwortung für den Nachwuchs.

www.klio.com