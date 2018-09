marke|ding| Linz: Rundum gelungenes Debut

Mit nach offiziellen Angaben 927 Besuchern und 82 Ausstellern feierte die marke|ding| Linz am 20. September 2018 unter dem Motto „Highlighting you“ eine schwungvolle und erfolgreiche Premiere. Die Veranstaltung in der Linzer Tabakfabrik trat an Stelle der marke|ding| plus in Wels, die 2016 letztmalig stattfand. Damit hat Österreichs größte Messe für haptische Werbung neben dem Standort Wien nun auch wieder ein Pendant in der Metropolregion Oberösterreich. Träger der von Martin Zettl, marke|ding| e.U., organisierten marke|ding| Linz sind die Werbeartikelagenturen Forum Werbemittel, A-Weißkirchen, und Wertpräsent Promotion, A-Marchtrenk.

Als denkmalgeschütztes Beispiel für Industriearchitektur, in dem heute u.a. zahlreiche Start-ups und Agenturen angesiedelt sind, bot die ehemalige Produktionsstätte von Austria Tabak einen passenden Rahmen für die Aussteller, die im Neubau 3 einen ausgewogenen Mix haptischer Werbeträger präsentierten. Einige Dienstleister und Produzenten aus artverwandten Disziplinen wie Werbe- und Eventtechnik ergänzten das Portfolio. Ein weiteres Highlight bildete das Vortragsprogramm: Fünf renommierte Speaker füllten das Auditorium mit aktuellen und relevanten Marketingthemen bis auf den letzten Platz.

Mit der ersten marke|ding| Linz zeigten sich nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Aussteller hochzufrieden. Viele waren von der hohen Besucherfrequenz geradezu überrascht, viele hoben zudem die hohe Anzahl der Entscheidungsträger unter den Fachbesuchern aus Handel, Industrie und Gewerbe hervor. Eine Fortsetzung folgt am 19. September 2019 am gleichen Ort.

Ein ausführlicher Bericht zur diesjährigen marke|ding| Linz erscheint in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 379 (17. Oktober 2018).

// Till Barth

https://linz.markeding.at

Fotos: Till Barth, © WA Media