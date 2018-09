memo AG: Partnerschaft mit LBV

Die memo AG, Greußenheim, und der LBV (Landesbund für Vogelschutz) arbeiten in Zukunft als Kooperationspartner zusammen. Mit dem gemeinsamen Ziel, der aktuellen und zukünftigen Generation wichtige Kompetenzen und Werte zugunsten von mehr Umwelt- und Naturschutz zu vermitteln, stellen die beiden Partner das Thema Umweltbildung für Kinder und Erwachsene in den Mittelpunkt. Startschuss für die Zusammenarbeit war ein Umweltbildungstag für die Kinder der memo-Mitarbeiter am 21. August 2018, bei dem der Star, Vogel des Jahres 2018, im Mittelpunkt stand. Die LBV-Biologin Janina Kempf erklärte den insgesamt zehn Kindern im Alter zwischen fünf und 13 Jahren auf spielerische Art und Weise, was den Singvogel so besonders macht – u.a. kann der Star andere Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nachahmen und Alltagsgeräusche in seinen Gesang einbauen.

Die Kinder haben jedoch auch herausgefunden, dass der Bestand seit den 1970er Jahren immer weiter zurückgeht. Dass der Mensch dagegen aber auch etwas tun kann, lernten die kleinen Vogelfreunde durch den Bau von Nistkästen. „An einem solchen Tag lernen bereits Kinder, dass unsere aktuelle Lebensweise auch große negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Natur hat und wir etwas ändern müssen und auch können“, so Lothar Hartmann, Nachhaltigkeitsmanager der memo AG. „Als Unternehmen zeigen wir mit derartigen Projekten wiederum, dass es auf vielfältige Art und Weise möglich ist, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen.“

www.memoworld.de