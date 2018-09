Weber-Stephen: Wechsel in der Marketingleitung

Ab sofort verantwortet Dominik Elsesser das Marketing bei der Weber-Stephen Deutschland GmbH, Ingelheim. Elsesser war nach Stationen bei Philip Morris und Nestlé zuletzt Lead Patient Engagement Immunology bei AbbVie Deutschland. Als Country Marketing Director Deutschland folgt er auf Heinke Fiedler, die seit März 2018 die Leitung des Marketings interimsweise verantwortet hat.

„Ich freue mich sehr, die Marketingschwerpunkte zusammen mit meinem Team, der Geschäftsführung um Michael Reuter und der EMEA-Unit, die für die Markenpositionierung in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika verantwortlich zeichnet, neu zu setzen“, so Elsesser. „Unser Ziel ist es, das Grillerlebnis in den Mittelpunkt unserer Marketingaktivitäten zu stellen und die Marke so beim Verbraucher noch stärker zu emotionalisieren.“ Hierfür werde der Fokus u.a. noch stärker auf die digitalen Kanäle gelegt und das Thema Grillen über Storytelling auch über Social Media aufgeladen. Auch soll das Thema Live Experience künftig eine größere Rolle spielen.

www.weber.com