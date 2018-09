100 Jahre Liha

In diesem Jahr feiert die Liha-Werbung Max Liebhaber GmbH&CoKG, Heidenheim, ihr 100-jähriges Bestehen. Anlässlich des runden Geburtstages lud Geschäftsführer Jürgen Liebhaber zahlreiche Kunden, Geschäftsfreunde, Mitarbeiter und Familienmitglieder zum Jubiläumsabend in die Voith-Arena in Heidenheim ein. Nach einem emotionalen Grußwort und der Übergabe einer IHK-Ehrenurkunde durch Peter Gring (Leitung Geschäftsbereich Information und Kommunikation der IHK Ostwürttemberg) führte Jürgen Liebhaber seine Gäste durch 100 Jahre Unternehmensgeschichte – von den Anfängen Johann Liebhabers als Ein-Mann-Uhrenmacher im Jahre 1918 bis hin zur heutigen, weltweit aktiven Firmengruppe. „Alle drei ‚Liebhaber-Generationen‘ haben es stets verstanden, die aktuellen Kundenbedürfnisse zu erkennen und die richtigen Weichen für die jeweils nächste Generation zu stellen“, so Jürgen Liebhaber, der Innovation und Tradition als prägende Begriffe der bewegten Historie hervorhob.

Unter dem Arbeitstitel „Tradition 4.0“ wird aktuell das nächste Liha-Jahrhundert eingeläutet: Im Neubau in Steinheim soll die Liha-Firmengruppe künftig unter einem Dach vereint agieren. Dafür werden die Büro-, Ausstellungs-, Lager- und Produktionsbereiche auf einer Gesamtfläche von 5.000 qm zusammengefasst. Der Schritt in die neuen Räumlichkeiten, der sukzessive in 2019 vollzogen wird, bietet dem Unternehmen viele neue Möglichkeiten. Kunden des Traditionsbetriebs profitieren von einer modernen und effizienten Umsetzung ihrer Aufträge bis hin zu einem umfassenden Fullservice.

www.liha-werbung.de