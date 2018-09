28. IAW: Gutes Vorjahresniveau gehalten

Mit spätsommerlichen Temperaturen, einem neuen Ausstellungsbereich und Besucherzahlen auf dem guten Niveau aus dem letzten Herbst ist am 21. September 2018 die 28. Ausgabe der Internationalen Aktionswaren- und Importmesse (IAW) Köln nach dreitägiger Dauer zu Ende gegangen. 8.250 Fachbesucher aus aller Welt (Herbst 2017: 8.200) besuchten nach offiziellen Angaben die größte Ordermesse Europas und zeigten reges Interesse an den Ständen der 362 Aussteller (Herbst 2017: 348), darunter auch Werbeartikelimporteure, die die Messe traditionell für den Abverkauf von Restposten und Auslaufartikeln nutzen. Neu in diesem Jahr war der Ausstellungsbereich „e-commerce quarter“, der nach Angaben des Veranstalters – der Nordwestdeutschen Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH – von den Besuchern gut angenommen wurde.

Im IAW Trendforum und der E-Commerce Arena fanden an allen drei Messetagen Workshops, Diskussionen und Vorträge statt, die von den Besuchern größtenteils sehr gut frequentiert wurden. Außerdem wurde auf der Messe wie gehabt der „IAW Trendseller Product Award“ vergeben: Den ersten Platz sicherte sich der Einbruchschutzbügel für Fenster und Türen ESB 10 von Huber-Systeme, auf Platz zwei landete das 2-in-1-Gadget Bluetooth Kopfhörer und Lautsprecher von Moin Mobile, und den dritten Platz belegten die Folienballons mit verschiedenen Tiermotiven der Top Ten Handels GmbH. Generell zeichnete sich auf der Herbstausgabe der IAW ein Trend zu natürlichen Produkten ab, weiter im Kommen ist das Thema DIY. Neben Handarbeiten wie Nähen und Stricken sind Outdoor, Camping und Garten wachsende Bereiche. Außerdem machte sich eine Tendenz zu höherwertigen Produkten bemerkbar.

Mangels Alternativen im engen Kölner Terminkalender wurde die kommende IAW-Frühjahrsmesse mit Zustimmung von Ausstellern und Besuchern auf den 25. bis 27. Februar 2019 vorverlegt. So wird eine Überschneidung zum Auftakt des Kölner Karnevals vermieden und dennoch die Parallelität zur Kooperationsveranstaltung Asia-Pacific Sourcing gewährleistet.

www.iaw-messe.de

Bildquelle: Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH