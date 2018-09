Dino: Umzug und Neueröffnung

Umzug und Neueröffnung nahm die Dino GmbH zum Anlass, um Kunden, Geschäftspartner und Freunde in den neuen Göttinger Unternehmenssitz einzuladen. Rund 150 Besucher konnten Dino-Geschäftsführer Dino Wolter und sein 20-köpfiges Team am Nachmittag des 14. September 2018 zur Eröffnungsveranstaltung willkommen heißen. Nach der Dankesrede des Firmenchefs kamen die Gäste in den Genuss einer Modenschau, bei der Arbeitskleidung präsentiert wurde, die ab sofort im neuen Workwear-Store verkauft wird. Sechs Models zeigten Outfits aus den Bereichen Handwerk, Zunft, Teamwear, Warnschutz, Business, Medizin & Pflege sowie Gastronomie.

Im Anschluss stand eine Führung durch das Unternehmen auf dem Programm, bei der die Besucher die laufende Produktion besichtigen konnten. U.a. erhielten sie Einblick in die Bestickung von Handtüchern und die Gravierung von Mini-Tools – die gebrandeten Artikel durften sie als Präsent mitnehmen. Außerdem wurde ein Bus live beschriftet. Auf dem Hof der neuen Niederlassung wartete bei strahlendem Sonnenschein ein Streetfood-Truck mit Burgern auf, sodass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. Bei ausgelassener Stimmung wurde bis nach Mitternacht weitergefeiert.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

DINO GmbH

Industriestr. 7

D-37079 Göttingen

Tel.: +49/551/3071227

Fax: +49/551/3071222

info@gewerbedino.de

www.gewerbedino.de