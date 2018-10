Plagiarius 2019: Anmeldung läuft

Zum 43. Mal schreibt die Aktion Plagiarius e.V. den Plagiarius-Wettbewerb aus. Unternehmen, Designer und Erfinder sind aufgefordert, ihre Originalprodukte sowie vermeintliche Nachahmungen einzureichen und den Plagiator – Hersteller oder Händler – als Preisträger des Negativpreises vorzuschlagen. Bevor die jährlich wechselnde Experten-Jury aus allen Einsendungen die Preisträger wählt, werden die vermeintlichen Plagiatoren schriftlich auf ihre Nominierung hingewiesen und erhalten die Möglichkeit zur Stellungnahme. Neben allgemeinen fallbezogenen Informationen fließen auch diese Reaktionen – sofern genutzt – mit in die Bewertung ein.

In Ergänzung zur juristischen Verfolgung hat sich die Teilnahme am Wettbewerb für viele Originalhersteller nach Angaben der Aktion Plagiarius bereits als erfolgreich erwiesen. Demnach habe die Angst vor öffentlicher Blamage schon so manchen Plagiator dazu gebracht, z.B. Restbestände vom Markt zu nehmen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben oder seine Lieferanten preiszugeben. Zudem seien die Beispiele von Produkt- und Markenpiraterie wichtig für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Konsumenten.

Einsendeschluss für den Plagiarius 2019 ist der 30. November 2018, Anmeldungen, die bis zum 31. Oktober eingehen, profitieren von einem Frühbuchertarif. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente (8. bis 12. Februar 2019) statt, wo dann auch alle eingereichten Originale und Plagiate zu sehen sind.

www.plagiarius.com