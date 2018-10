VKF Renzel: Spritztour Richtung Haptik

Am 27. September 2018 lud Verkaufsförderungsspezialist VKF Renzel, Isselburg, seine Kunden in die Classic Remise Düsseldorf ein, um ihnen gemeinsam mit 33 ausstellenden Lieferantenpartnern einen vielfältigen Mix haptischer Werbeträger zu präsentieren. Marketingverantwortliche und Entscheider aus der Industrie, die auf der Suche nach Werbeartikelklassikern wie Taschen, Tassen, Regenschirme und Zettelblöcke waren, wurden ebenso fündig wie Besucher, die Streuartikel für den nächsten Messeauftritt ordern wollten. Viel zu entdecken gab es außerdem für Kunden, die Präsente im Premiumsegment benötigen – sie wurden u.a. an den Ständen von Faber-Castell, koziol, Rituals, Stabilo oder Troika fündig.

Das Veranstaltungsmotto „Mit Vollgas in die Welt der Werbeartikel“ hatte die Werbeartikelagentur passend zur Location gewählt: Das auf Oldtimer und Sammlerfahrzeuge spezialisierte Motorrad- und Automobilzentrum bietet Verkaufsflächen für den Oldtimerhandel und Unterstellmöglichkeiten für Liebhaberfahrzeuge. Offiziellen Angaben zufolge machten Besucher aus insgesamt 79 Unternehmen bei VKF Renzel in der Classic Remise halt. Entgegen des temporeichen Mottos verweilten viele Gäste lange auf der Messe, bremsten an jedem Stand ab und ließen sich von den ausstellenden Lieferanten ausführlich beraten.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 379 (19. Oktober 2018).

// Jasmin Oberdorfer

www.vkf-renzel.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media