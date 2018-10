Halfar: Rucksackspende

Im Rahmen einer Kooperation mit der Realschule in Bielefeld-Heepen hat der ebenfalls in Bielefeld ansässige Taschenexperte Halfar Leserucksäcke gespendet. Geschäftsführer Armin Halfar übergab die vier Rucksäcke mit den von den Lehrern ausgewählten Büchern im Wert von insgesamt 500 Euro am 27. September 2018 an Schulleiter Klaus Schweter und Schüler der fünften Klassen.

Die von Halfar finanzierten Bücher wurden von den Fachlehrerinnen speziell für die Förderung der Lesekompetenz zusammengestellt. Enthalten sind sowohl Bücher, aus denen die Fünftklässler ihren Eltern und Geschwistern vorlesen sollen, als auch Bücher, die den Kindern von ihren Eltern vorgelesen werden sollen. Auch Hörbücher mit Begleitmaterial sind Teil des Leserucksacks. Jeder Fünftklässler soll den Rucksack eine Woche mit nach Hause nehmen und im Anschluss über das Gelesene berichten.

www.halfar.com