IGC International: Poulis erwirbt Mehrheit

Im Rahmen eines Management Buy-outs hat Hans Poulis die Mehrheitsanteile von IGC International, NL-Rotterdam, erworben. Die Werbeartikelagentur wurde 2017 von der internationalen Händlergruppierung IGC Global Promotions ins Leben gerufen, um die weltweite Kompetenz der 52 Mitgliedsunternehmen als zentraler Ansprech- und Vertragspartner zu bündeln und so eine engere Kooperation und einen aktiveren Zugang zu lokalen Märkten zu ermöglichen. CEO von IGC International ist Hans Poulis, der bereits seit 2011 als CEO von IGC Global Promotions tätig ist und jetzt die Mehrheitsanteile der IGC-Mitglieder übernommen hat. „Wir freuen uns sehr über den Buy-out, der uns bei unserer Wachstumsstrategie sehr helfen wird“, ist sich Poulis sicher. „Nachhaltige Materialien werden in unserer Branche immer stärker nachgefragt. Um diese Nachfrage bedienen zu können, werden wir in den kommenden Jahren stark in Produktinnovationen investieren. Gleichzeitig werden immer mehr Produktionsbereiche ausgegliedert, und wir sind überzeugt davon, unsere Kunden durch eine Ausweitung der Produktionskapazitäten noch besser unterstützen zu können“, so Poulis weiter.

IGC International hat sich u.a. auf nachhaltige Produkte spezialisiert, die unter CSR-relevanten Kriterien produziert werden – von der Verwendung umweltfreundlicher Materialien bis hin zu einer vollständigen Transparenz der Lieferkette. Zu den Kunden der Agentur, die derzeit 52 Unternehmen mit 1.800 Mitarbeitern und Niederlassungen in 46 Ländern vertritt, gehören namhafte Unternehmen wie L‘Oréal, Philips und Henkel.

www.igc-international.com