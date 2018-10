20 Jahre Call a Gift

In diesem Jahr feiert der Fullservice-Werbeartikelspezialist Call a Gift Service, Langen, sein 20-jähriges Bestehen. „Ein eigenes Unternehmen war schon früh mein Traum“, blickt Ulrike Halboth zurück. „Richtig stolz bin ich aber, dass wir gemeinsam als Team aus motivierten Mitarbeitern und zuverlässigen Lieferanten das Vertrauen so vieler Kunden nachhaltig gewinnen und diese in einem hart umkämpften Markt an uns binden können. Für die Unterstützung und das langjährige Vertrauen bedanke ich mich sehr herzlich.“ Wachsen konnte Call a Gift in den letzten Jahren u.a. durch die Übernahme mehrerer Unternehmen von Kollegen. Weiteres Wachstumspotenzial sieht Halboth bei kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie in der Musikbranche: „Wir möchten bewusst machen, wie langanhaltend eine Botschaft über den Werbe- oder Merchandisingartikel transportiert werden kann. Schließlich bietet er die Möglichkeit, schon mit geringem Budget eine große und nachhaltige Wirkung zu erzielen.“

Das Team um Halboth unterstützt seine Kunden persönlich und individuell bei der Auswahl und Produktion von Werbeartikel- und Merchandisingkollektionen. Zum Fullservice der Langener gehören außerdem Lagerung, Kommissionierung und Versand. Ein weiteres Standbein des Geschäfts bilden Werbeprämien zur Neukundengewinnung. Für eine schnelle Abwicklung bietet der Online-Shop eine große Auswahl klassischer, außergewöhnlicher und nachhaltiger Werbeartikel sowie Präsente für besondere Anlässe.

www.callagift.de