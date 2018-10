C!Print Madrid: „Referenzveranstaltung“

Am 27. September 2018 schloss im Pabellón de Cristal auf dem Casa de Campo in der spanischen Hauptstadt nach drei Tagen die fünfte Ausgabe der C!Print Madrid ihre Tore. Die nach Angaben des Veranstalters SC6 – einem Tochterunternehmen der französischen 656 Group (CTCO) – größte Veranstaltung ihrer Art in Spanien schloss ihre Tore mit 12.934 Besuchern, das entspricht einer Steigerung von 8,7% gegenüber 2017 (11.901 Besucher). Erneut bot die Messe Ausstellern und Besuchern aus den Bereichen visuelle Kommunikation, Drucktechnik, POS, Design sowie Werbeartikel und -textilien eine umfangreiche Plattform. „Die C!Print ist zur Referenzveranstaltung in Spanien geworden“, so Marketingleiterin Aurélie Lamandé. „Wir konnten in diesem Jahr mehr als 250 Aussteller begrüßen, darunter mehr als 50 neue Unternehmen.“

Mehr als 40 Konferenzen, Workshops und Podiumsdiskussionen, z.T. mit renommierten und bekannten Experten, begleiteten nach offiziellen Angaben die Messe, ebenso wie einige Sonderflächen. Wie in den Vorjahren präsentierten sich rund 40 Lieferanten für haptische Werbung und Promotextilien in der CTCO Area. Personalisierungsworkshops fanden im Sonderbereich „Plug & Play“ statt: In Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter Photo Center 3D wurde ein Online-Shop eingerichtet, der es den Besuchern ermöglichte, Online-Bestellungen zu platzieren und deren Umsetzung auf konkreten Produkten live zu verfolgen. Die neue Fläche „C!Sign“ widmete sich der Lichtkommunikation und dem Signmaking, während der ebenfalls neue Bereich „La Plataforma“ Anwendungsbeispiele für personalisierte Werbeflächen, Interieurs und Produkte in Szene setzte – ein Angebot, das sich auch und insbesondere an Architekten, Designer und Kommunikationsagenturen richtete.

Die nächste C!Print Madrid findet vom 24. bis zum 26. September 2019 statt.

www.salon-cprint.es

Bildquelle: SC6