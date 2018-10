Insights-X 2018: Stellenwert gefestigt

Bei ihrer vierten Ausgabe vom 4. bis zum 6. Oktober konnte die diesjährige Insights-X ihre Position als Markenmesse der internationalen PBS-Branche festigen – 5.512 Fachbesucher (2017: 5.578) aus 92 Ländern bestätigen das Konzept. Im Vergleich zum Vorjahr ein positives Ergebnis, denn aufgrund des Feiertags am 3. Oktober musste die Spielwarenmesse eG als Organisator die PBS-Expo einmalig auf drei Tage verkürzen. „Die Insights-X hat sich von der Entdecker- zu einer echten Markenmesse entwickelt, die für Qualität steht – und das auf internationalem Niveau“, fasst Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG, zusammen. Der Auslandsanteil bei den Ausstellern betrug 56, bei den Besuchern 44%. 311 Aussteller aus 39 Ländern zeigten auf einer erweiterten Fläche von 26.500 qm in drei Hallen des Nürnberger Messegeländes ihre Neuheiten rund um die Bereiche Büro, Schule und Hobby. Ein abwechslungsreiches, thematisch passendes Rahmenprogramm unterstrich auch in diesem Jahr den kreativen Mitmachaspekt der Veranstaltung.

Im kommenden Jahr findet die Insights-X vom 9. bis zum 12. Oktober statt. Der zusätzliche Werktag soll v.a. den zahlreichen internationalen Fachbesuchern mit weiten Reisewegen zugutekommen, um ihnen eine längere Verweildauer zu ermöglichen. Gleichzeitig wird durch die Verschiebung der Messe um eine Woche nach hinten die Terminproblematik mit dem Feiertag am 3. Oktober vermieden.

www.insights-x.com

Bildquelle: Spielwarenmesse eG