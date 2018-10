Kolibri Info Day: Highlight im September

„Bei keiner Messe wird man so gut beraten und betreut“ – so lautet das Fazit der fast 200 Fachbesucher, die nach Angaben von Kolibri, A-Ebreichsdorf, zum diesjährigen Info Day am 18. September nach Wien kamen. Wie gewohnt wurde die Produktschau, zu der ausschließlich Marketingverantwortliche, Einkäufer mit Entscheidungsvollmacht oder Firmeninhaber kamen, in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten des Apothekertrakts „Foyer Spitzhof“ des Schloss Schönbrunn ausgetragen. 25 Werbeartikellieferanten zeigten Trends und Neuheiten aus dem Bereich haptischer Werbung und präsentierten Ideen für das anstehende Weihnachtsgeschäft.

Von Ausstellerseite wurde insbesondere die Qualität der Besucher gelobt. Dementsprechend positiv seien die Gespräche gewesen, bei denen es um konkrete Anfragen und das gezielte Interesse an den dargebotenen Produkten ging. Auch die hervorragende Organisation der Eintagesveranstaltung und die gute Stimmung wurden einmal mehr von Besuchern wie Lieferantenpartnern hervorgehoben. Traditionell hatten sich das Kolibri-Team um Geschäftsführer Konrad Godec und die Aussteller am Vortag der Messe bei einem „Wiener Abend“ auf das Ereignis eingestimmt.

www.kolibri.eu

Bildquelle: Kolibri Handels GesmbH