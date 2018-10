Giving Europe: Partnerevent in Barcelona

Unter dem Motto „Partners in Business“ lud Giving Europe vom 26. bis zum 28. September 2018 Geschäftspartner und Pressevertreter aus ganz Europa zu einem Informations- und Networking-Event nach Barcelona ein. „Ziel unserer Veranstaltung war, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Zeit zu verbringen und Geschäftsbeziehungen aufzufrischen“, so der Giving Europe-CEO Wolf Creemers. Nach Unternehmensangaben trafen sich 94 Gäste aus 13 Ländern mit 20 Mitgliedern des Giving Europe-Teams, die ein inspirierendes Programm organisiert hatten. Drei renommierte Gastreferenten hielten Vorträge und Workshops zu den aktuellen Themen Customer Experience, E-Commerce und Corporate Social Responsibility, während das niederländische Importunternehmen selbst einen amüsant präsentierten Ausblick auf seine Neuheiten 2019 gab. Ellen van Wessel, Marketingleiterin von Giving Europe, informierte außerdem im Rahmen eines Quiz über die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie zu aktuellen Marktentwicklungen.

Im Anschluss an das Tagesprogramm erkundeten Gastgeber und Gäste gemeinsam zu Fuß und per Rad die katalanische Metropole, genossen ortstypische Spezialitäten und feierten anschließend bis tief in die Nacht in einem Club am Strand. „Wir haben inspiriert und wurden inspiriert”, fasst Creemers zusammen. „Wir haben einen Dialog in Gang gesetzt, auf dessen Basis wir zukünftige Partnerschaften aufbauen, gemeinsame Interessen verfolgen und Herausforderungen angehen können. Die Kombination aus Information, Arbeit und Spaß bildete dafür den perfekten Rahmen. Auf dieser Grundlage machen wir jetzt weiter.“

