90 Jahre Picard

In diesem Jahr feiert die deutsche Handtaschen-Ikone Picard ihr 90-jähriges Bestehen. 1928 im hessischen Obertshausen gegründet, ist das Familienunternehmen heute einer der letzten traditionellen Lederwarenhersteller, die noch in Deutschland fertigen. „Auch im 90. Firmenjahr leben wir die Kunst des traditionellen Feintäschnerhandwerks“, sagt Georg Picard, der das Unternehmen in vierter Generation führt. „Alle unsere Lederprodukte fertigen wir selbst.“

Aus dem kleinen Familienbetrieb, in dem die Gründerväter die Musterkollektionen noch mit dem Fahrrad ausfuhren, ist im Laufe der Jahrzehnte ein modernes Fashion-Unternehmen auf internationalem Expansionskurs geworden. Zwischen Hamburg und Schanghai hat Picard mittlerweile 21 eigene Geschäfte, betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Bangladesch, Tunesien und der Ukraine und ist zudem in allen relevanten sozialen Netzwerken mit eigenen Kanälen präsent.

In alter Feintäschnertradition werden Lederwaren auch heute noch in rund 110 Arbeitsschritten von Hand gefertigt – mit extra dafür restaurierten Maschinen. In Deutschland, Tunesien, Bangladesch und der Ukraine bildet Picard seit Generationen junge Menschen im Handwerk des Feintäschners aus. Eine große Rolle in der Unternehmensphilosophie spielt das Thema soziale Verantwortung. So betreibt der hessische Traditionsbetrieb im Werk in Bangladesch einen eigenen Kindergarten, investiert in eine Berufsschule und bietet vor Ort sowohl ärztliche Versorgung als auch Alphabetisierungskurse an. Wie wichtig Picard ethische, soziale und ökologische Prinzipen sind, zeigt auch die Sedex-Zertifizierung, die Arbeitsbedingungen und -sicherheit gewährleistet, sowie die Erfüllung strenger Umweltvorgaben.

www.picard-lederwaren.de