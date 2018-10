Goldstar: Neuer Katalogservice

Goldstar Europe, IRL-Dundalk, bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, sich einen eigenen, personalisierten digitalen Katalog erstellen zu lassen. Der entsprechend mit Händlerlogo und den jeweiligen Kontaktdaten versehene Blätterkatalog wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden bereitgestellt. Dabei können Partner von Goldstar auch Kataloge mit den Kontaktdaten ihres Verkaufspersonals herausgeben.

Die Umsetzung eines eigenen digitalen Katalogs erfolgt denkbar einfach: Nach Erhalt von Logo und Kontaktdaten erstellt Goldstar die personalisierte Version und schickt dem Händler einen entsprechenden Link, der dann via E-Mail an Kunden verschickt, in die Website eingebunden oder per Social Media verbreitet werden kann.

www.goldstareurope.com