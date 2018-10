VÖW zu Gast bei New Wave

Um mehr über die Textilproduktion zu erfahren, statteten rund ein Dutzend Teilnehmer der VÖW Event Academy dem Textilspezialisten New Wave am 4. Oktober 2018 einen Besuch am Standort in Wien ab. Werbeartikelhändlern bot die vom Verband österreichischer Werbemittelhändler (VÖW) organisierte Veranstaltung die Möglichkeit, das textile Sortiment des Lieferantenpartners im neu eingerichteten Showroom im Wiener MGC Mode- und Textilgroßhandelscenter genau unter die Lupe zu nehmen. Seit 2006 ist der in Schweden beheimatete Textilproduzent und -händler New Wave in Österreich mit Promo-, Business-, Sports- und Workwear am Markt aktiv. Andreas Scholz, Verkaufsleiter für West-Österreich bei New Wave, vermittelte wissenswerte Details – vom Rohmaterial über den Herstellungsprozess bis hin zum verkaufsfertigen T-Shirt und dessen Veredelungsmöglichkeiten. „Wir freuen uns über verlässliche Partner, die uns Einblicke hinter die Kulissen ihres Tuns ermöglichen“, konstatiert Kathrin Schneider, stellvertretende Präsidentin des VÖW und Initiatorin der Event Academy. „Mit diesem Zusatzwissen ausgestattet, ist es wieder ein Stück leichter, unseren Kunden als kompetenter Berater bei allen textilen Fragen zur Seite zu stehen. Und ihnen letztlich auch genau die Qualität und das Produkt zu empfehlen, das am besten passt.“ Ebenfalls auf der Agenda stand das Thema CSR. Scholz betonte, wie wichtig es sei, auf nachhaltige Produktion, die Verwendung umweltfreundlicher Fasern und Färbemittel sowie den Weg zu achten, den ein T-Shirt zurücklegt, bevor es beim Kunden ankommt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt bei New Wave plant der VÖW weitere Schulungen für seine Mitglieder anzubieten, um noch tiefer in die umfangreiche Materie Textilien vorzudringen.

