Besuch der CSU bei Magna sweets

Magna sweets, Moorenweis, erhielt am 24. September 2018 Besuch von mehreren Landtagsabgeordneten der CSU. Die Politiker nutzten die Zeit vor den Landtagswahlen in Bayern, um sich einen Einblick in ausgewählte Unternehmen aus ihrem Landkreis zu verschaffen. Nach einer informativen Führung durch die Produktion nahmen sich die Abgeordneten Zeit für einen Gedankenaustausch, bei dem Probleme mittelständischer Unternehmen diskutiert wurden. Schwierigkeiten bei der Umsetzung der DSGVO kamen ebenso zur Sprache wie die Situation auf dem aktuellen Arbeitsmarkt.

www.magna-sweets.de