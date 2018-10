New Wave: „Heimspiel“ in Dresden und Darmstadt

Am 9. Oktober 2018 machte New Wave im Rahmen einer Roadshow in Dresden Station. Austragungsort der Produktschau, bei der die Textilmarken Clique, Printer, James Harvest Sportswear, Harvest & Frost, Projob, Cutter & Buck sowie Craft präsentiert wurden, war das Rudolf-Harbig-Stadion, genauer: der VIP-Bereich in der Spielstätte der SG Dynamo Dresden. Von 12 bis 19 Uhr konnten sich die Besucher einen Überblick über das gesamte Portfolio der New Wave GmbH, Tochter der schwedischen New Wave Group, verschaffen und zudem an Führungen durch das Stadion teilnehmen.

Zwei Tage später ging es dann nach Darmstadt, wo – ebenfalls von 12 bis 19 Uhr – der VIP-Bereich im Merck-Stadion am Böllenfalltor bespielt wurde. Auch hier standen neben der Produktpräsentation zwei Stadionführungen auf dem Programm. Insgesamt verzeichnete die Roadshow-Premiere in Dresden nach offiziellen Angaben rund 60, in Darmstadt rund 50 Besucher.

Seit der Saison 2018/19 ist die New Wave GmbH, Oberaudorf, mit der Marke Craft offizieller Ausrüster der SG Dynamo Dresden und des SV Darmstadt 98. „Im Rahmen unserer Partnerschaft haben wir die Möglichkeit, die VIP-Räumlichkeiten in den Stadien vor Ort zu nutzen. Das ist nicht nur eine super Gelegenheit, uns als Unternehmen den weiteren Sponsoren und Partnern der Vereine zu präsentieren. Auch unsere Kunden haben sich gefreut, uns in diesem Umfeld zu besuchen“, so Andre Bachmann, Geschäftsführer der New Wave GmbH. Das Konzept „Roadshow“ soll in Zukunft weitergeführt und neben Dresden und Darmstadt um weitere Stationen erweitert werden. So stehen beim nächsten Termin im Februar 2019 der Showroom des neuen New Wave-Logistikzentrums in Geiselwind sowie die Städte München, Bochum und Hamburg auf dem Programm.

