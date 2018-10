Pinkcube: Neuer Einkäufer

Seit dem 1. Oktober 2018 ist Simon Wolters Einkäufer bei Pinkcube, NL-Doetinchem. Mit der neu geschaffenen Position will sich das Unternehmen weiter professionalisieren, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt. Wolters ist Pinkcube-Eigentümer Edwin Kats unterstellt und wird künftig für Kaufabwicklungen zuständig sein. Seine Laufbahn bei Pinkcube begann er als Trainee und war zuletzt in der Finanzabteilung beschäftigt.

Pinkcube hat sich auf den E-Commerce mit Werbeartikeln spezialisiert und gehört zu den führenden Werbeartikelagenturen im Internet-Business.

www.pinkcube.nl