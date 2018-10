Flyeralarm: „Ausbildungsbetrieb des Jahres“

Flyeralarm, Würzburg, ist bei den Druck & Medien Awards 2018 als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der vom Bundesverband Druck & Medien ausgelobte Preis wurde am 25. Oktober 2018 in Berlin überreicht. „Die Nachwuchsförderung für unser Unternehmen und für die ganze Branche ist eine Herzensangelegenheit – wir brennen für Druck und Marketing, und das wollen wir an die nächsten Generationen weitergeben“, so Hartmut Kappes, CFO der Flyeralarm Gruppe. Seit der Firmengründung vor 16 Jahren hat sich das Unternehmen der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern verpflichtet und bildet seit 2004 als anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb in zukunftsträchtigen Berufen aus. Aktuell umfasst das Ausbildungsangebot bei dem Druck- und Marketingspezialisten zwei duale Studiengänge und acht Ausbildungsberufe, weitere vier sind in Vorbereitung. „Unsere Azubis – momentan sind es 78 – genießen eine ganz besondere Wertschätzung. Von Beginn an sind sie wichtiger Bestandteil der Teams, übernehmen früh Verantwortung und arbeiten an unterschiedlichsten Projekten mit“, sagt Thomas Broßmann, Personalentwickler und Verantwortlicher für das Ausbildungsmanagement.

Für den jüngsten Ausbildungsstart bei Flyeralarm hatten sich mehr als 900 Frauen und Männer beworben. Neben der Markenbekanntheit und der anhaltenden Erfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe sorgen zusätzliche Angebote für eine hohe Attraktivität, darunter Auslandspraktika, die Teilnahme an sozialen Projekten und gemeinsame Teamevents. Interne Ausbildungsprogramme fördern Fachkompetenz, berufliche Weiterentwicklung, Teamfähigkeit, Networking, Sozialkompetenz und persönliche Skills, darüber hinaus können die Azubis alle Mitarbeiterangebote wie etwa das Gesundheitsprogramm nutzen.

www.flyeralarm.de