Viscom Italia 2018: Erfolgreiche Geburtstagsausgabe

Mit nach offiziellen Angaben 20.127 Besuchern feierte die diesjährige Viscom Italia – Internationale Messe und Kongress für visuelle Kommunikation – ihren 30. Geburtstag und befindet sich damit weiter auf Erfolgskurs. Im vergangenen Jahr verzeichnete die von Reed Exhibitions in der Fiera Milano organisierte Dreitages-Veranstaltung 19.732 Besucher, 2016 waren es 18.409. „In Fachkreisen wird die Viscom Italia immer mehr zum führenden Event für visuelle Kommunikation und zeigt, wie überaus dynamisch die Branche ist“, resümiert Massimiliano Pierini, Managing Director von Reed Exhibitions Italia. „Hier bietet sich an drei Tagen viel Raum für Kreativität, Business und Erfahrungsaustausch mit Branchenplayern aus ganz Europa.“ Zu den Ausstellern gehören u.a. Spezialisten für großformatigen Digitaldruck, Sign und Transferdruck, Textilveredler sowie Experten für (Laser-)Gravur, Digital Signage, POS-Materialien und Packaging.

Unter dem diesjährigen Motto The taste of communication „servierte“ die Viscom Italia ihren Besuchern ein reichhaltiges Menü an Veranstaltungen, Wettbewerben und Liveacts, darunter das Konferenzprogramm „Viscom Talks“, das Erfolgsgeschichten rund um visuelle Kommunikationslösungen in den Fokus rückte, und der Bereich „Viscom Live“, der einen Überblick über das komplette Leistungsspektrum visueller Kommunikation bot und zum Ausprobieren einlud. Außerdem stand die Verleihung der achten Display Italia Viscom Awards (DIVA) auf dem Programm, bei der die besten Displaylösungen ausgezeichnet wurden.

www.viscomitalia.it

Bildquelle: Reed Exhibitions Italia