akatex-Seminar: Siebdruck in der Praxis

Worauf kommt es in der Druckvorstufe an? Wie lassen sich Prozesse in der Siebdruckerei optimieren? Wie werden professionelle Schablonen hergestellt, und was sind die Vor- und Nachteile von Plastisol- bzw. Wasserfarben? Fragen wie diese, die sich jedem Siebdrucker – egal ob Einsteiger, Fortgeschrittener oder Profi – irgendwann stellen, beantwortet Thomas Mosner im Fachseminar „Siebdruck in der Praxis“. Bei der Fachveranstaltung, die am 16. März 2019 in Köln stattfindet, teilt der langjährige Siebdrucker seine Erfahrungen, demonstriert Prozessschritte des kreativen und professionellen Siebdrucks und erläutert den Workflow von der Erstellung der Siebe und Druckvorlagen bis hin zum gedruckten Endergebnis.

Das von der Akademie für Textilveredlung organisierte Seminar findet bei der Textildruckerei Dakota in Köln-Rodenkirchen statt. Anmeldung und weitere Informationen auf der akatex-Website:

www.aka-tex.de