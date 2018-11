Edelmann expandiert in China

Edelmann, Heidenheim, hat die Übernahme des chinesischen Unternehmens Elanders Beijing Printing Co., Ltd. bekanntgegeben. Demnach hat der Spezialist für Verpackungslösungen aus Karton und Papier einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an dem ehemals zur Elanders AB gehörenden Unternehmen unterzeichnet. Mit der Übernahme investiert Edelmann in die Produktion von Verpackungslösungen – v.a. Faltschachteln und Boxen – für den Health- und Beautycare-Markt in China und ergänzt den bestehenden Produktionsstandort in Peking, der aktuell das Gesundheitssegment bedient.

Der zusätzliche Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum bereits bestehenden und erweitert das Netzwerk von Edelmann auf 21 Standorte mit mehr als 3.000 Mitarbeitern weltweit. Die Akquisition soll Ende 2018 abgeschlossen sein.

