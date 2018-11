Trodat Trotec: Mitarbeiter spenden für Hurrikan-Opfer

Hurrikan Florence hat Mitte September d.J. zwar das Werk von Trodat Trotec in North Carolina verschont, nicht aber die Privathäuser vieler Mitarbeiter. Für die schnelle, unkomplizierte Hilfe riefen Trodat Trotec-CEO Dr. Norbert Schrüfer und CFO Peter Köstler eine Spendenaktion ins Leben, bei der das Unternehmen den von Mitarbeitern für Mitarbeiter gespendeten Betrag verdoppelte. 40.000 US-Dollar (ca. 35.000 Euro) kamen so zusammen.

Weltweit konnten die Kollegen der betroffenen Mitarbeiter aus North Carolina auf Spendenkonten einzahlen oder Bargeld in aufgestellte Boxen werfen. Österreicher, Australier und Italiener haben dabei ebenso für ihre amerikanischen Kollegen gespendet wie Mexikaner oder Chinesen. „Wir sind von der Solidarität innerhalb der Trodat Trotec-Belegschaft begeistert, berührt und sehr stolz, dass nur binnen zweier Wochen 20.000 US-Dollar gespendet wurden“, so das Resümee von Schrüfer. Der Betrag wurde nach einem Schlüssel unter den betroffenen Personen vor Ort aufgeteilt, darüber hinaus erhielten geschädigte Mitarbeiter zehn Tage unbezahlten Urlaub, um ihre Häuser wieder in Schuss zu bringen.

Unter dem Dach der Trodat Trotec Holding GmbH mit Hauptsitz im österreichischen Wels ist die Unternehmensgruppe mit der Marke Trodat im Bereich Stempelerzeugung sowie mit der Marke Trotec im Laserbereich in mehr als 150 Ländern präsent. Die Gruppe hat im letzten Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von nach eigenen Angaben über 249 Mio. Euro erwirtschaftet und beschäftigt weltweit rund 1.550 Mitarbeiter in knapp 40 Konzerngesellschaften.

