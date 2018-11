A&O Adventstour 2018: Der Countdown läuft

Nur noch wenige Wochen, dann ist die „Schonzeit“ vorbei: Quer durch Deutschland geht es auch 2018 wieder für den Lieferantentross der A&O Adventstour, der mit Produktschau und dem traditionellen Gänse-Essen am Abend für viele zum Abschluss eines Werbeartikeljahres einfach dazugehört. Vom 26. November bis zum 6. Dezember informieren 23 Lieferanten an insgesamt sieben Standorten – jeweils von 13 bis 18 Uhr – über Trends und Neuheiten. Neu in diesem Jahr ist ein Zusatztermin in Hamburg am 4. Dezember, der von 9 bis 15 Uhr mit rustikalem Gänse-Frühstück aufwartet.

Mehr als 700 Besucher von rund 300 Unternehmen kamen nach offiziellen Angaben zur Adventstour 2017. Die teilnehmenden Aussteller sind: Artihove, Brennerei Betz, Esquire, Infoplus, Inspirion, Joytex, Magna sweets, Maica, Nestler-matho, Niederegger, Orcas, Pixika, Premo, Protrade, Ritter-Pen, Samsonite, Sanders Imagetools, Snap, SND, team-d, Troika, Vossen und Xindao.

Anmeldungen sind über die Homepage möglich.

www.adventstour.de



Die Stationen sind: • 26. Nov.: Hofgut Laubenheimer Höhe, Mainz

• 27. Nov.: Hotel Reich an der Rems, Schorndorf

• 28. Nov.: Landgasthof Schmuck, Sauerlach

• 29. Nov.: Hotel Herzogspark, Herzogenaurach

• 3. Dez.: Zollenspieker Fährhaus, Hamburg

• 4. Dez.: Zusatztermin Zollenspieker Fährhaus, Hamburg (9 bis 15 Uhr)

• 5. Dez.: Parkhotel Gütersloh, Gütersloh

• 6. Dez.: Hotel Moers van der Valk, Moers



Fotos: Brit München, © WA Media