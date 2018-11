PromZ mit Ableger in Hong Kong

Die niederländische Werbeartikelfachmesse PromZ ist seit dem 17. Oktober 2018 mit einem eigenen Office in Hong Kong vertreten: Die PromZ Asia Ltd versteht sich als Gemeinschaftsplattform für Werbeartikelhändler und -anwender in Fernost, die auf der Suche nach Werbeartikeln aus europäischer Herstellung sind. Gleichzeitig wird das Office die regionale Vertretung für eine Reihe europäischer Marken übernehmen. Außerdem gehören Sourcing, Einkauf und Abwicklung sowie die Online-Suchmaschine „ProductZfinder“ zum Leistungsspektrum.

Geleitet wird das fünfköpfige Team in Hong Kong von Jeffrey Go, der über 20 Jahre Branchenerfahrung verfügt. Ihm zur Seite stehen Ming Go, Rebecca Wong, Rocky Chen und Sunny Ng. „Europäische Produkte sind in Asien sehr beliebt und werden für ihre Qualität und ihr Design geschätzt“, erläutert PromZ Managing Director John Michael Swaab. „Nach wie vor ist es aber sehr schwer, Werbeartikel aus Europa im asiatischen Markt zu etablieren. Einige Hersteller sind hier bereits aktiv, aber der Ferne Osten ist definitiv ein interessanter Wachstumsmarkt für weitaus mehr europäische Unternehmen aus der Werbeartikelbranche. Unsere Plattform soll dabei helfen, europäische Marken und asiatische Händler zusammenzubringen.“

Neben allen für den Markteintritt erforderlichen Formalitäten übernimmt PromZ Asia auch die Planung, Koordination und Durchführung gemeinsamer Marketingaktivitäten. Als erste Maßnahme organisiert die Plattform einen Gemeinschaftsstand auf der HK Gifts & Premium Fair, die vom 27. bis zum 30. April 2019 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre stattfindet.

www.promzasia.com.hk