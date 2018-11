LIMA: Award-Verleihung in München

Am 6. November 2018 lud die Licensing Industry Merchandisers‘ Association (LIMA) nach München, wo im Bayerischen Hof der Licensing Market 2018 und die LIMA Awards Germany 2018 stattfanden. Nach einem Tag voller Gespräche und neu geschlossener Verträge traf sich die Branche um 18 Uhr zum Gala-Dinner im Festsaal, wo ab 19 Uhr die Verleihung der LIMA Awards Germany 2018 über die Bühne ging, in diesem Jahr humoristisch begleitet von Woozle, bekannt aus der gleichnamigen Toggo-Fernsehserie auf Super RTL.

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr der LIMA Licensing Industry Award vergeben, der Unternehmen prämiert, die die Licensingbranche über Jahrzehnte nachhaltig geprägt und gestaltet haben. Die Auszeichnung ging an The Walt Disney Company. Den Preis für das Lebenswerk – den LIMA Lifetime Achievement Award 2018 – erhielt Hans-Gerd Kierdorf.

Der LIMA wurde 1985 gegründet und ist der weltweit führende Verband der internationalen Lizenzbranche. Ziel der mehr als 1.000 Mitglieder aus 35 Ländern zählenden Vereinigung ist es, das Wachstum und die Bedeutung des Licensing weltweit zu fördern und das Bewusstsein für die Vorteile und Chancen des Licensing in der Geschäftswelt zu schärfen.

www.lima-verband.de