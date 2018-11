Mega Show 2018: Besucherplus

Vom 20. bis zum 23. Oktober sowie vom 27. bis zum 29. Oktober 2018 fand im Hong Kong Convention and Exhibition Centre die diesjährige Ausgabe der Mega Show statt. Mit nach offiziellen Angaben 51.524 Besuchern aus 133 Ländern und Regionen erzielte die von ComAsia und Mega Expo (Hong Kong) Limited gemeinsam organisierte Veranstaltung ein höheres Interesse im Vergleich zum Vorjahr (2017: rund 46.000 Besucher). 3.936 Aussteller aus 33 Ländern und Regionen zeigten an 5.164 Ständen ihre Neuheiten und untermauerten den Ruf der Mega Show als eine der bedeutendsten Sourcing-Messen in Fernost.

Die erste Phase der Mega Show gliederte sich in die Ausstellungsbereiche Asian Gifts & Premiums Show, Asian Housewares & Kitchen Show, Asian Toys & Games Show sowie Asian Festive, Christmas & Seasonal Show. Während der 2. Phase gingen die Asian Gifts & Travel Goods Show, die Asian Stationery Show und die Asian Sanitary & Bathroom Accessories Show über die Bühne. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten im Hinblick auf den Handel zwischen der USA und China erzielte die erste Phase mit 38.960 Besuchern ein Plus von 4,1% im Vergleich zu 2017, die zweite Phase lag mit 12.564 Besuchern um 4,1% über dem Vorjahresergebnis. Neben den üblichen Gästen aus den USA und Europa verzeichneten die Veranstalter in diesem Jahr ein höheres Besucheraufkommen aus Ländern wie Russland, Brasilien, Mexiko und Südafrika.

Besonderes Highlight war in diesem Jahr die Rückkehr der beliebten Messebereiche Design Studio und Asian Designer Start-ups. Neu waren zwei Seminare zu den Themen „E-Commerce & E-Sourcing“ sowie den ökonomischen Marktveränderungen und -herausforderungen für asiatische Exporteure.

Die nächste Mega Show findet vom 20. bis zum 23. und vom 27. bis zum 29. Oktober wieder im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt.

www.mega-show.com

Bildquelle: ComAsia