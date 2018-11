WER: „Wachstumschampion 2019“

Die WER GmbH, Senden bei Münster, wurde mit dem „Wachstumschampion 2019“ ausgezeichnet und zählt somit zu den 500 wachstumsstärksten Betrieben in Deutschland. Bei der Preisverleihung am 16. Oktober 2018 belegte das zur Moll-Gruppe gehörende Unternehmen im Gesamtranking den 290. Platz und in der Kategorie „Werbung, Marketing und Medien“ den 14. Platz.

In der Liste der 500 Wachstumschampions werden Firmen gelistet, die zwischen 2014 und 2017 ein besonders hohes prozentuales Umsatz- sowie Mitarbeiterwachstum pro Jahr erzielt haben. Der dabei vorgelegte Mindestumsatz von 100.000 Euro im Jahr 2014 musste im Geschäftsjahr 2017 auf mindestens 1,8 Mio. Euro angestiegen sein. Aus über zwei Mio. im Handelsregister eingetragenen Unternehmen wurden vom Wirtschaftsmagazin Focus und Statista, Anbieter für Markt- und Konsumentendaten, die 500 wachstumsstärksten Unternehmen ausgewählt und ausgezeichnet.

Seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren entwickelt die inhabergeführte WER GmbH haptische Werbeträger und ist mit einem breit gefächerten Dienstleistungsangebot in den vergangenen Jahren zu einem starken Partner in der Werbeartikelbranche gewachsen. Innerhalb der Moll-Gruppe betreut die WER GmbH mit über 50 Mitarbeitern mehr als 45 Fullservice-Kunden und über 2.000 Streckenkunden.

