Choice Pressebrunch 2018: „Connecting Passion“

Mittlerweile ist es fast schon Tradition: Jedes Jahr im November laden die sechs Schwestern der Choice-Familie – Daiber, Fare, Halfar, Karlowsky, mbw und SND – internationale Großhändler und Medienvertreter zum Choice Pressebrunch ein, um ihnen einen exklusiven Einblick in die Neuheiten der kommenden Saison zu geben. Unter dem Motto „Connecting Passion – The Sky is no Limit!“ war am 8. November der thyssenkrupp Testturm im baden-württembergischen Rottweil Schauplatz der Veranstaltung. Die nach offiziellen Angaben rund 50 Gäste wurden von einem Hochgeschwindigkeitsaufzug im Expresstempo zum Ausstellungsareal im 27. Stock des 246 m hohen Gebäudes gefahren und konnten dort nicht nur die Produktideen in Augenschein nehmen, sondern auch die Aussicht über den Schwarzwald und die Schwäbische Alb genießen.

Charakteristisch für das Event ist die intime und intensive Gesprächsatmosphäre. Die Gäste werden ausführlich in die jeweiligen Programme eingeführt und können vom Know-how der Spezialisten, die in ihrem Marktsegment jeweils zu den führenden Anbietern zählen, profitieren. Ob neue Becherformen, Schirme mit reflektierender Außenbeschichtung, Weiterentwicklungen von Zugbeuteln, Socken aus Bio-Baumwolle, Schmoozies® in Werkzeugform oder Latzschürzen aus Leder – die präsentierte Auswahl machte Lust auf die neue Saison.

Ein ausführlicher Bericht inkl. erster Einblicke in die neuen Kollektionen folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 381 (12. Dezember 2018).

// Mischa Delbrouck

www.daiber.de

www.fare.de

www.halfar.com

www.karlowsky.de

www.mbw.sh

www.snd-porzellan.de

Fotos: Mischa Delbrouck, Heike Pohl, © WA Media