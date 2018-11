Inhouse²: Zweite Ausgabe im Frühjahr

Vom 26. bis zum 28. März 2019 lädt die Dortmunder L-Shop-Team GmbH zur zweiten Ausgabe der Inhouse2, der nach Veranstalterangaben größten Fachhandelshausmesse im Bereich Textil und Veredelung in Europa. Wie die Premiere in 2017, zu der offiziellen Zahlen zufolge rund 1.800 Besucher kamen, findet die Veranstaltung wieder in der Bochumer Jahrhunderthalle statt, wo über 100 internationale Aussteller aus den Bereichen Textil, Werbetechnik und Digitaldruck ihre Sortimente und Dienstleistungen präsentieren. Neben namhaften, großen Herstellern werden dabei auch kleine und junge Unternehmen vertreten sein – die Inhouse2 hat es sich auf die Fahnen geschrieben, kleineren Anbietern eine Plattform zur Präsentation ihrer Produkte zu bieten, ohne große finanzielle und organisatorische Hürden. Besucher erhalten so die Gelegenheit, Firmen live zu erleben, die auf anderen Veranstaltungen nicht oder nur selten anzutreffen sind.

Nach dem Motto „Entdecken und erleben. Inspirieren und kommunizieren.“ bietet die Inhouse2 viel Wissenswertes rund um die neuesten Trends und Techniken aus der Textilbranche sowie den Bereichen Werbetechnik, Digital- und Siebdruck. Messebesucher erleben innovative Entwicklungen hautnah und haben außerdem die Möglichkeit, interessante Vorträge zu verfolgen. Daneben bietet die Veranstaltung eine entspannte Atmosphäre und die notwendige Zeit, um in Ruhe Gespräche zu führen und Networking zu betreiben.

Der Besuch der Messe ist kostenlos, Anmeldungen sind über die Homepage möglich.

http://inhousehochzwei.de

Bildquelle: L-Shop-Team GmbH